Storia del labaro degli studenti lunga 130 anni

"L’università non è degli studi, ma degli studenti". Ha aperto così lo storico Alessandro Leoncini la presentazione del libro dedicato ai 130 anni del labaro degli studenti. Un pezzo di storia, con Leoncini che ha riportato alla luce l’epica degli studenti dell’800. Hanno contribuito i goliardi, movimento studentesco nato nella metà dell’800, durante la prima guerra d’indipendenza. Il labaro, realizzato nel 1893, è la metafora del percorso fatto dagli studenti, contribuendo in maniera decisiva alla formazione dell’ateneo.

"Gli studenti fanno l’università - commenta Alessandro Leoncini -, sono loro il cuore pulsante, coloro che hanno reso grande questo ateneo. I 130 anni di storia del labaro sono significativi per questo motivo. Nel libro, oltre a raccontare l’antologia studentesca, vorrei mandare un messaggio ai docenti: devono sostenere questi ragazzi, hanno bisogno di fiducia per far sì che la storia dell’università possa continuare. Oggi è diventata l’università dei docenti, ma non hanno capito che la qualità dell’ateneo è dettata dagli studenti. Dispiace che molti professori non siano presenti, sarebbe stato un gesto importante". I ragazzi delle Feriae hanno narrato la loro storia attraverso fotografie e racconti.

Pietro Federici