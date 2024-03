Stop violenza sulle donne, oggi primo incontro

"Fermare la violenza contro le donne". E’ il titolo dei tre eventi organizzati dal Gruppo donatori di sangue delle Contrade, patrocinati dal Comune e che si svolgeranno oggi 26 marzo, martedì 2 aprile e martedì 9 aprile alle 17,30 a Palazzo Patrizi in via di Città. I tre eventi sono aperti a tutti i contradaioli divisi per terzi: il 26 marzo Terzo di Città, il 2 aprile Terzo di San Martino e il 9 aprile Terzo di Camollia, ma è possibile comunque partecipare liberamente a ogni evento. "Si tratta – sostiene il presidente dell’associazione Paolo Rossi, che coordina il gruppo di lavoro dell’associazione formato da Serena Barsotti, Francesco Bernardini e Federica Sartini – di incontri di sensibilizzazione e informazioni su questa tematica così delicata e così attuale. Un ciclo di eventi che è inoltre finalizzato alla creazione di un gruppo di persone all’interno di singole comunità che, opportunamente formate sul tema, nel corso che verrà effettuato in autunno, possono agire a supporto di situazioni a rischio". Nei tre convegni interverranno rappresentanti del Comune, di Scotte e Asl Toscana Sud Est, lo stesso Gruppo donatori di sangue per l’introduzione al corso previsto in autunno, insieme a Vittoria Doretti, responsabile e ideatrice del Codice Rosa regionale. E ancora: i referenti di polizia e carabinieri, i rappresentanti del Centro antiviolenza ’Donna chiama Donna’. Parteciperanno il team territoriale rete Codice Rosa, Chiara Marchetti, referente Codice Rosa del pronto Soccorso Asl, Marco Bellini, direttore del centro geriatrico "Acropolis", Alessandra Masti, medico legale, referente del master Codice rosa, Silvia Benetti, sostituto procuratore della repubblica.