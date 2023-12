Stop allo stato di agitazione. Aria di pace a Siena Jazz

E’ previsto per mercoledì 13 dicembre l’incontro in Prefettura con i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Siena Jazz, che comunicheranno ufficialmente la fine dello stato di agitazione proclamato in contrapposizione alle scelte e alla gestione dell’Accademia musicale da parte della precedente governance. La serie di ’tagli’ annunciati all’epoca e i timori di possibili licenziamenti avevano spinto i sindacati a scendere in campo, segnalando la situazione non solo al sindaco Nicoletta Fabio, ma anche al prefetto Matilde Pirrera. Il braccio di ferro interno a Siena Jazz si è quindi di fatto concluso con le dimissioni in massa rassegnate non solo dal presidente Vito Di Cioccio, ma anche dal direttore amministratovo Mauro Cianti e dal direttore artistico Antonio Artese.

Palazzo pubblico aveva quindi provveduto in tempi record alla nomina dei sei componenti del Cda, individuando tra loro Massimo Mazzini (nella foto) come presidente.

E proprio con l’arrivo di Mazzini sarebbe scaturita una nuova pax: il nuovo vertice di Siena Jazz ha infatti rassicurato sul futuro dei dipendenti, sottolineando di lavorare "per costruire e non per distruggere".

Di qui la decisione dei sindacati di lanciare un messaggio di apertura alla nuova governance, congelando ufficialmente lo stato di agitazione.

C.B.