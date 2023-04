Stop alle liste di attesa Prestazioni aggiuntive per abbattere i tempi per l’ecocolordoppler

di Laura Valdesi

SIENA

Abbattere le liste di attese. Il nostro giornale sta facendo una ’battaglia’ raccogliendo le segnalazioni dei cittadini che sono costretti ad attendere mesi per sottoporsi agli accertamenti specialistici. Oppure addirittura ad andare in altre province per ottenerli un pizzico in anticipo. Trovare la soluzione è complesso, se ne parla ormai da almeno 20 anni. Qui come nel resto d’Italia. Ma adesso la situazione è particolarmente delicata sebbene, per esempio il policlinico, continui a puntare sulle prestazioni aggiuntive del personale per abbattere appunto i tempi di attesa. E’ fresca di approvazione la delibera con cui il direttore generale autorizza fino al 30 giugno il personale della dirigenza medica della Diagnostica in Emergenza-urgenza, i tecnici sanitari di radiologia e gli infermieri ad effettuare sedute supplementari per 88 ore al di fuori dell’orario standard, Ben più corposo il pacchetto orario aggiuntivo varato , sempre fino al 30 giugno, per Chirurgia vascolare e Flebo-linfologia: circa 340 ore per i medici per abbattere le attese per gli ecocolordoppler venosi e arteriosi degli arti superiori e inferiori e dei tronchi sovraortici. Un centinaio di ore in più le effettueranno invece gli infermieri. Tutto ovviamente retribuito dalle Scotte. Prestazioni aggiuntive si sono rese necessarie anche per la valutazione dell’idoneità dei donatori di sangue e l’aferesi terapeutica dal primo maggio al 30 settembre a seguito di una situazione "di emergenza organizzativa momentanea e di natura straordinaria della Immunoematologia e Servizio trasfusionale": circa 800 le ore autorizzate.

Sul fronte delle nomine, invece, è stato confermato l’incarico di direzione interdipartimentale Anestesia e rianimazione a Pasquale D’Onofrio fino al marzo 2026 e, al termine del periodo di prova previsto, l’incarico di direttore della Uoc Chirurgia dei Trapianti di rene al professor Gian Luigi Adani.