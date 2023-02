Stop alla giungla dei bus in città, il consiglio cambia le regole della Ztl

Nuovo assetto del sistema di accoglienza e del regolamento Ztl-bus. Il documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale dopo l’illustrazione del vicesindaco e assessore alla Mobilità, Andrea Corsi: "L’atto è frutto del confronto con i gestori e riordina quella che era una giungla vera e propria, nella consapevolezza della necessità generale di favorire l’accesso turistico alla nostra città. Con queste nuove norme regolamentiamo non solo gli autobus turistici inasprendo le sanzioni contro gli abusivi, ma governiamo i mezzi delle linee autorizzate regionali e nazionali, ovvero le linee utilizzate per i grandi e medi collegamenti. Togliamo infine gli autobus in sosta in viale Vittorio Veneto, spostandoli al Campino di San Prospero".

Il nuovo regolamento attua una riperimetrazione e attualizzazione della Ztl, per normare le zone del centro abitato attualmente escluse e conseguentemente soggette alla fermata e sosta arbitraria di tali mezzi.

"L’accesso alla Ztl bus – si legge nel regolamento – è consentito solo agli autobus muniti di contrassegno a partire da mezz’ora prima e fino a mezz’ora dopo gli orari di fermata previsti. L’ottenimento del contrassegno è subordinato al pagamento di una somma. La circolazione nella Ztl Bus è consentita solo per raggiungere le fermate previste dal contrassegno. Il sistema di accoglienza degli autobus turistici della città è costituito da un’area di sosta e quattro punti di attracco al centro storico. L’area di sosta è il check point ‘Il Fagiolone’ (70 stalli di sosta), in esso è possibile far stazionare i mezzi dopo le operazioni di carico e scarico dei passeggeri; l’orario di apertura è 8-20 tutti i giorni. I quattro punti di attracco al centro storico servono per la salita e la discesa dei passeggeri: attracco San Prospero, 12 stalli; attracco Amendola, 3 stalli; attracco Pescaia alta, 5 stalli; attracco San Marco, 2 stalli. Per le linee autorizzate regionali e ministeriali non è consenta la sosta e sono previsti i seguenti punti di fermata: piazza Amendola e piazza Gramsci per le linee regionali; Colonna San Marco, viale Toselli, via Fiorentina, piazzale Rosselli e piazza Gramsci per le linee nazionali.

Corsi ha evidenziato: "Abbiamo superato l’anomalia della sanzione che era più conveniente del pagamento del ticket, inserendo l’obbligo del ticket post accesso a 200 euro".

C.B.