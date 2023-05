Stop al suolo pubblico gratuito "Restituiamo spazi alla comunità"

Sono lontani i tempi bui della pandemia. E’ tornata la voglia di uscire, di visitare i centri storici e di vivere la socialità con meno timori. Il ritorno alla normalità porterà anche al ripristino della ’geografia’ di alcuni spazi che erano cambiati per venire incontro alle giuste esigenze dei commercianti. Bar e ristoranti, in primis, soffrirono il periodo delle restrizioni e dovettero organizzarsi con strutture esterne, cercando di ampliare gli spazi per una maggiore sicurezza dei clienti. Il Comune di Montepulciano, con una delibera della giunta, ha fatto decadere la precedente decisione, approvata il 4 giugno 2020, che autorizzava le occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di tavolini, sedie, ombrelloni, connessi all’esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili.

Una scelta motivata dallo scenario che è cambiato ma anche per venire incontro alle esigenze dei residenti, in particolare di quelli del centro storico. "Questa decisione - spiega Monja Salvadori, assessore alle attività produttive - è stata presa per restituire spazi alla comunità. Che siano ad esempio posteggi, che nel centro storico sono pochi; senza dimenticare le operazioni di carico-scarico rese complicate, a volte, dall’occupazione dei tavolini. In generale vogliamo che tornino fruibili degli spazi per i residenti che hanno affrontato situazioni difficili ma è anche una scelta che guarda al decoro urbano ed a mettere ordine. Ammetto che sia stata anche una decisione sofferta, magari le attività ci avevano fatto affidamento. Li capiamo ma non era possibile continuare così, abbiamo avuto diverse segnalazioni di disagi da parte della cittadinanza. Anche le operazioni per la raccolta differenziata hanno avuto delle difficoltà".

Dunque si tornerà alla concessione delle aree nelle modalità ordinarie: il 31 maggio scadrà infatti la cosiddetta "Disciplina speciale e transitoria per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee".

Luca Stefanucci