Stop al Reddito di cittadinanza Gugliotti: "Metodo inaccettabile"

di Cristina Belvedere

Raffica di telefonate ieri mattina al centralino del Comune dopo lo stop al Reddito di cittadinanza deciso dal Governo Meloni. Molti coloro che hanno ricevuto l’sms con l’annuncio della fine dell’erogazione della somma mensile e della presa in carico da parte dei Servizi sociali. Di qui le chiamate agli uffici competenti per capire quali sono i requisiti per accedere da gennaio dell’anno prossimo all’assegno di inclusione e per essere introdotti al supporto per la formazione lavoro.

L’assessore comunale Micaela Papi, al momento fuori città, è in contatto costante con i Servizi sociali per avere il polso della situazione: "Il provvedimento di abolizione del Reddito di cittadinanza è ancora recente, per questo aspettiamo ulteriori chiamate anche nei prossimi giorni". In realtà pare che il messaggio contenuto nell’sms relativo alla presa in carico da parte dei Servizi sociali dei Comuni non sia corretto. In compenso il presidente della Società della Salute, Giuseppe Gugliotti, traccia un quadro allarmante della situazione: "Atteniamo che il problema si manifesti in tutto e per tutto nei prossimi giorni. L’sms fa riferimento all’intervento dei Servizi sociali e fa pensare a una presa in carico equivamente al Reddito di cittadinanza, ma non è così. L’interruzione del sussidio è stata brusca ed è stato utilizzato un metodo inaccettabile, perché si parla della vita delle persone".

Gugliotti è un fiume in piena: "Nessuno si è rapportato con gli enti locali e con noi per capire come gestire il percorso. Dal primo gennaio 2024 Soceità della Salute e Servizi sociali saranno chiamati a fare una valutazione sull’occupabilità e i requisiti delle persone per accedere al percorso di formazione, ma siamo sempre in attesa dei decreti attuativi". Gugliotti parla quindi di "incertezza totale": "Al momento non ci sono gli strumenti per gestire la situazione. Certo, qui nel Senese il quadro è diverso rispetto al Sud Italia in termini numerici e di tensione sociale, ma anche sul nostro territorio ci sono persone che contavano sul Reddito di cittadinanza. Ora con la card ’Dedicata a te’ vengono erogati 382 euro all’anno, cioè un euro al giorno: qualcuno degli esodati del Reddito di cittadinanza vi avrà accesso, ma non si risolve il problema".

Il presidente della Società della Salute non ha dubbi: "Si vuole avere consapevolezza che siamo di fronte a persone, famiglie e storie? Dietro alla dicitura ’persona occupabile’ ci sono vissuti individuali e familiari. Premetto che, secondo me, il Reddito di cittadinanza non era il modello ideale e che andavano fatti degli aggiustamenti in modo razionale, ma prima di un taglio al sussidio di Stato netto era necessario trovare risorse, coordinarsi con i Comuni e i Centri per l’Impiego per costruire percorsi ad hoc, valutando la situazione di persone e famiglie senza lasciare indietro nessuno".

Gugliotti, in attesa di capire come evolverà la situazione nelle prossime ore, conclude: "Lo stop al reddito di cittadinanza doveva presupporre da parte del Governo il sapere da dove si partiva e l’avere chiaro dove si sarebbe arrivati, invece si è passati da zero a cento. Lo ribadisco, dietro quell’sms ci sono le vite di tante persone in difficoltà. A questo, mi pare, nessuno ha pensato".