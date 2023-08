Stop al Reddito di cittadinanza a Siena: "Gugliotti fa sciacallaggio"

"Sul Reddito di cittadinanza il Governo Meloni attua il programma, la gente ci sostiene e ci chiede di andare avanti". Così il consigliere provinciale di FdI, Gianfranco Maccarone (foto), che replica alle critiche del presidente della Società della Salute, Giuseppe Gugliotti: "Sembra viva su Marte. Lo riportiamo sulla terra per comunicargli che Giorgia Meloni ha vinto le elezioni e ha promesso di togliere il Reddito di cittadinanza. Sta attuando il suo programma elettorale e sapevamo da mesi che sarebbe arrivato questo momento – afferma Maccarone –: in Parlamento la premier lo aveva annunciato, era contenuto nel Documento di economia e finanza e in varie informative istituzionali". E qui l’affondo: "Grave che chi gestisce la Società della Salute cada dal pero. Grave che si facciano politica e sciacallaggio su questo tema. Possiamo annunciare – le parole del consigliere provinciale – che a breve arriverà un decreto che definirà i criteri per i corsi di formazione che consentiranno ai cosiddetti occupabili di passare dal Reddito di cittadinanza al Sostegno Formazione e Lavoro. Ma sul reddito non si torna indietro". E ancora: "Tanta gente ci invita a non mollare, chiedendo di andare avanti su questo perché è proprio per questo che ci hanno votato. E a Bussagli presidente della Provincia, che attacca la destra parlando di “schiaffo al bisogno”, rispondiamo che loro dei bisogni veri della gente se ne sono sempre disinteressati – tuona Maccarone –. E a suo tempo il Pd si schierò contro il reddito. Questa narrativa è la migliore garanzia per consolidare il Governo Meloni che proseguirà forte del consenso popolare e dei dati economici. Chi è occupabile da domani potrà lavorare. Basta con la paghetta di Stato, anche per rispetto a chi lavora in silenzio e con tenacia".