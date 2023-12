Stop ai tagli di personale. Pace fatta tra Siena Jazz e la nuova ’governance’

Pace fatta a Siena Jazz. Ieri mattina in Prefettura, i sindacati e il vicepresidente Massimo Bandini hanno siglato un patto per il rilancio dell’Accademia musicale. Per mesi la Prefettura si era adoperata nel ricucire il conflitto fra le parti e ieri è stata ufficializzata la fine dello stato di agitazione del personale, grazie al percorso intrapreso dal nuovo Cda e che ha trovato la piena collaborazione di Fisascat Cisl, Filcams Cgil e dei dipendenti di Siena Jazz. Si è sciolto quindi un nodo importante, che ha visto la nuova governance revocare i tagli previsti alla pianta organica. "Il nodo della riorganizzazione interna era fondamentale – ha spiegato Marco Brogi, Fisascat Cisl –: inoltre d’ora in poi le ore di assemblea sindacale saranno retribuite e gli incarichi ai docenti saranno contrattualizzati, anche se a tempo determinato. Si riparte da fondamenta solide". Concorde Samuele Bernardini, Filcams Cigil: "Abbiamo chiuso la procedura perché gli atti della nuova governance ci hanno soddisfatto, in particolare quelli relativi al ritiro dei tagli al personale. Restano delle criticità dal punto di vista economico, ma ci sono state annunciate nuove partnership e nuovi corsi. Siamo fiduciosi".

Sulla soluzione dei problemi di Siena Jazz il Comune si era impegnato fin da subito: di qui la partecipazione dell’Accademia a bandi internazionali e il rilancio dei Corsi di Formazione: "Questo di oggi – ha commentato il presidente Massimo Mazzini – è un risultato importante che segna la ritrovata armonia fra la governance e le parti per la crescita di Siena Jazz".

Nel ringraziare il prefetto Matilde Pirrera, il sindaco Nicoletta Fabio, i sindacati, i docenti e il personale, Mazzini ha lanciato un appello: "Il percorso adesso deve proseguire verso risultati internazionali, facendo leva su una serenità e una concordia operativa che vede ognuno fare la sua parte".

Cristina Belvedere