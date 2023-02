Stop ai reati contro le banche e i loro clienti

Siglato ieri mattina dal prefetto di Siena, Maria Forte, e dal coordinatore del centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine (Ossif), Marco Iaconis, anche in rappresentanza delle aziende di credito che hanno sportelli e operano in provincia, il nuovo protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela.

Il protocollo potenzia la collaborazione tra la Prefettura, le forze di polizia e gli istituti bancari, con il concorso dell’Ossif, il Centro di ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana sulla sicurezza anticrimine, al fine di favorire iniziative per la prevenzione dei reati a danno degli istituti di credito e della relativa clientela, tramite scambi informativi e segnalazioni di situazioni di rischio.

Tra le misure previste si annoverano l’implementazione delle difese passive, la diffusione di sistemi per localizzare eo tracciare le banconote rubate eo renderle inutilizzabili, l’implementazione e la mappatura dei sistemi di videosorveglianza, videoregistrazione e anticamuffamento nonché il rafforzamento dei sistemi di protezione perimetrale e di allarme antirapina.

Specifica attenzione è dedicata anche alla prevenzione delle truffe nei confronti delle persone di età più avanzata o con educazione finanziaria contenuta, realizzata attraverso campagne di sensibilizzazione e affiancamento.

Le forze di polizia – i cui vertici provinciali hanno partecipato all’evento – potranno avvalersi delle segnalazioni inerenti situazioni di rischio o comunque sospette, nonché dei sistemi tecnologici approntati dalle banche, per dare impulso all’attività di prevenzione e investigazione. "Il Protocollo – ha detto il prefetto Maria Forte – rafforza la sinergia tra il sistema creditizio, la Prefettura e le forze dell’ordine fornendo risposte concrete alla domanda di sicurezza degli istituti bancari, a tutela della loro operatività, dei dipendenti e della clientela".

"Questa intesa inoltre – ha aggiunto il prefetto – offrirà nuovi elementi conoscitivi e di analisi affinché la Prefettura, nell’alveo delle competenze ad essa riconosciute dalla normativa vigente a presidio dell’economia legale, possa ulteriormente rafforzare – d’intesa con le forze di polizia – l’azione di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata".