Stop ai pescatori di frodo Trovati con 500 carpe Scatta la maxi multa

di Laura Valdesi

Al massimo nel Chiaro si possono pescare cinque carpe. Non di più. Niente attrezzature professionali, solo amatoriali. Di chi lo fa insomma per passione. Invece i due romeni scoperti con le mani nel sacco dai carabinieri forestali di Chiusi, durante la notte, ne avevano ben 500 esemplari. Per un totale di 760 chili, recuperati peraltro utilizzando un’enorme rete. Anche questa non consentita. Il pesce che pensavano probabilmente di piazzare sul mercato illegale invece di fruttare soldi è costato caro ai pescatori di frodo: sanzione per un totale di 30mila euro, oltre al sequestro amministrativo ai fini della confisca del gommone di circa 3 metri con cui stavano operando, unitamente ad una rete in nylon di circa 100 metri. E appunto 500 esemplari di carpa. Poiché erano tutti morti è stata disposta la distruzione del ’bottino’ ittico.

Non è la prima volta che il lago di Chiusi fa gola ai pescatori di frodo. Giusto un anno fa, sempre nel mese di marzo, infatti, una vasta operazione di polizia giudiziaria scattò da Rovigo perché dal nord Italia partivano i gruppi che prendevano di mira le zone più isolate. Fra cui appunto il Chiaro, dove è possibile avvistare facilmente se arrivano le divise. In quella circostanza erano stati pescati 250 chili tra cui 10 grossi lucci, una specie particolarmente protetta. Anche in questo caso gli strumenti illeciti utilizzati ed i mezzi di trasporto erano stati sequestrati. Sei persone, tutti romeni, furono denunciati.

Questa volta sono state le segnalazioni di reti indebitamente presenti all’interno del lago, soggetto a diritti esclusivi di pesca, a far scattare le indagini dei carabinieri forestali di Chiusi. I militari si sono appostati e quando i due romeni, sul gommone di tre metri spinto a remi per fare il minor rumore possibile, stavano ritirando le reti (che possono produrre danni all’equilibrio biologico) sono entrati in azione. Quasi sicuramente erano state calate la sera precedente per catturare le carpe, tutti di taglia superiore ad un chilo. Pesca finita per i due a cui sono state contestate otto violazioni amministrative per aver infranto le regole del settore per un importo di poco inferiore ai 30mila euro. I carabinieri non escludono che nella zona, ad attenderli, ci fosse un camioncino frigo dove poterli trasportare e conservare. "Il lago di Chiusi – osservano i militari forestali – oltre a ricadere in una zona Sic-Zps, è soggetto a diritti esclusivi di pesca che vengono regolamentati dall’organismo di gestione che si identifica nel Comune di Chiusi".