"Stop a tutti gli eventi in Sala del Pellegrinaio"

"La Sala del Pellegrinaio diventerà d’ora in poi una sala monumentale con funzione museale". Parola del sindaco Nicoletta Fabio che, rispondendo all’interrogazione del consigliere del gruppo misto Fabio Pacciani sull’utilizzo degli spazi al Santa Maria della Scala, ha annunciato l’arrivo di un Disciplinare per la concessione in uso temporaneo dell’ex Spedale. Niente più manifestazioni dunque nella Sala del Pellegrinaio, che di recente ha ospitato ’Wine & Siena’: "Tale scelta fu fatta tramite delibera di giunta dalla precedente amministrazione e la Soprintendenza stessa si espresse in maniera favorevole nel gennaio del 2023, tramite lettera inviata al Comune di Siena – ha spiegato il primo cittadino in merito alla kermesse dedicata al vino –. Per quanto riguarda invece le misure intraprese da questa amministrazione per evitare il deterioramento degli affreschi del Pellegrinaio, come già ricordato dalla direttrice della Fondazione Santa Maria della Scala Chiara Valdambrini, i danni riscontrati sugli affreschi sono stati causati da infiltrazioni risalenti a diversi anni fa, e sono tutt’oggi attenzionati da un monitoraggio attivo dal 2012 in forma fotografica e attraverso l’utilizzo di un drone". E ancora: "C’è consapevolezza – ha aggiunto il sindaco – di un danno arrecato da infiltrazioni di alcuni servizi presistenti al piano superiore, criticità già risolte. Nel tempo non sono stati riscontrati peggioramenti. Per effettuare una costante attività di monitoraggio esiste un progetto specifico del Santa Maria della Scala affidato al gruppo restauratori e diagnosi con un’analisi dettagliata di tutti gli affreschi e questo non riguarda solo la Sala del Pellegrinaio, ma anche la Sagrestia Vecchia e l’Oratorio di Santa Caterina della Notte". Sul ’Disciplinare per la concessione in uso temporaneo degli spazi del complesso museale’, il sindaco Fabio ha indicato come "spazi fruibili" la Sala Italo Calvino e le sale modulari VII livello, la sala Sant’Ansano, la sala San Pio e la Cappella del Manto, annunciando: "Nella prossima riunione con gli organizzatori di ’Wine & Siena’ verrà ribadito il diniego all’utilizzo della sala del Pellegrinaio per l’evento".