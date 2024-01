Stop a bullismo e cyberbullismo. Oltre duemila studenti protagonisti nel progetto del Comune di Colle

Oltre duemila i giovani colligiani coinvolti nel progetto realizzato dal Comune per contrastare bullismo e cyberbullismo. Si tratta di quasi 9mila euro finanziati per sviluppare il programma di educazione che vuole eliminare ogni forma di violenza tra le fasce più giovani della popolazione. Il titolo dell’iniziativa è ’No a bullismo e cyberbullismo, sì al benessere a scuola, nello sport, nel web’. Parte del costo è sostenuto, esattamente per 6mila euro, da un contributo della Regione, mentre circa 500 sono a carico del soggetto partner Atelier Vantaggio Donna e la restante parte è del Comune di Colle.

La città nel tempo è stata afflitta da fenomeni di questa tipologia con vere e proprie ‘bande’ di adolescenti che tra le loro attività avevano anche quella del bullismo. L’ultimo caso ha avuto come centro di ritrovo uno dei parcheggi più grandi della parte bassa della città nei pressi di un supermercato. Questo progetto avrà, quindi, l’obiettivo di combattere il fenomeno che attanaglia la società giovanile. Un piano che "vuole promuovere il ruolo attivo dei ragazzi e delle ragazze nel contrasto dei comportamenti ispirati ad una cultura di violenza – si legge nella descrizione – intende dar voce alla percezione che gli/le adolescenti hanno del bullismo e del cyberbullismo col fine di rintracciare gli aspetti e gli atteggiamenti culturali che limitano la prevenzione e ne permettono la tacita diffusione". "Vuole aiutare i ragazzi – continua la descrizione – a riconoscere tali fenomeni e attivarsi per ricevere aiuto o fornire aiuto svolgendo il ruolo positivo di testimoni e incoraggiando le vittime a rivolgersi ad una rete di adulti competenti ed inseriti dentro un sistema territoriale di protezione". Il progetto sarà in collaborazione con società sportive e associazioni giovanili per riuscire a coinvolgere più giovani possibili. L’incarico per la realizzazione di ’No a bullismo e cyberbullismo, sì al benessere a scuola, nello sport, nel web’ è stato conferito all’Aps Atelier Vantaggio Donna, in quanto soggetto professionalizzato nel settore: negli ultimi dieci anni ha incontrato più di 5mila ragazzi e ragazze per realizzare attività di prevenzione rispetto alla violenza nelle relazioni amorose e nelle relazioni fra pari.

Lodovico Andreucci