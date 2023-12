Stemmi più ‘ricchi’ nel cencio del 17 agosto 1884

Oggi, alla fine del 2023, dove possiamo far iniziare la modernità nel drappellone? Diremmo da quello realizzato per la carriera del 17 agosto 1884. C’è ancora la forma in voga in quegli anni, ovvero la parte inferiore tagliata, ma vi troviamo anche elementi molto interessanti, per non dire futuribili. Intanto appaiono ben curati gli stemmi delle dieci partecipanti, nel segno di un arricchimento ormai in voga e che piaceva ai contradaioli anche per ben identificare, nel tempo, la carriera in questione. Poi si comincia con altri elementi descrittivi, forse ancora di solo abbellimento. In questo caso c’è nella parte centrale un cavallo che, senza fantino, corre libero nel tufo di piazza. Ci mostra quindi un elemento ‘originale’ che caratterizzò questo straordinario, corso proprio con i cavalli senza fantino. Il drappellone acquista quindi elementi nuovi e che poi faranno parte del necessario. In alto, oltre gli stemmi comunali, l’immagine sacra per eccellenza segna ancora la voluta presenza di una sorte di buona guida alle cose dei senesi. Per la cronaca, e per andare a rivederlo, la carriera fu vinta dal Valdimontone con la cavalla Farfallina mentre come guida non vi era un Capitano ma tutto il seggio della Contrada.

Massimo Biliorsi