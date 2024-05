’Stem Talent Week’ al via. La carica dei 906 studenti

L’Università di Siena apre le porte ai giovani interessati alle carriere nei settori Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) e non solo. Prenderà infatti il via la prima edizione di ’Stem Talent week’, che da martedì a giovedì proporrà una serie di incontri di recruiting e orientamento al lavoro, con la partecipazione di aziende di primo piano del panorama imprenditoriale, alla ricerca di profili universitari per posizioni di stage o lavoro.

Le iniziative sono destinate a studenti e laureati, dottorandi e dottori di ricerca, masterizzandi e masterizzati, ma anche assegnisti e borsisti dell’Ateneo. Gli iscritti sono 906 e, anche se le iscrizioni sono chiuse, le aziende accoglieranno anche chi si presenterà ai desk. Questa prima edizione della Stem Talent Week si terrà in diverse sedi: San Niccolò martedì, Pian dei Mantellini mercoledì e San Miniato giovedì. Saranno oltre 40 le aziende partecipanti, sia locali sia nazionali e multinazionali. Ben 36 aziende parteciperanno in presenza, mentre altre 5 hanno predisposto una Talent Bank per la raccolta e selezione di curricula per successivi colloqui online: Biochemie Lab, Cassioli, Louis Vuitton, Pharma Integration, Tecno program.

L’attività è organizzata dal Placement Office di Ateneo, che ha tenuto nelle scorse settimane anche un ’Cv check’ di preparazione. Le aziende presenti martedì al San Niccolò hanno aperte posizioni per le aree ingegneria, economia-statistica, matematica, fisica. Saranno presenti: Aerospazio Tecnologie, Alten Italia, Babylon Cloud, Baker Hughes, Banca MPS, Caen, Céline, Diesse, Ferragamo, Gsk, Ima, Lascaux, Marchesini Group, P&G, Pramac, Rina Consulting, Trigano, Zucchetti Centro Sistemi. Mercoledì in Pian de’ Mantellini posizioni riguarderanno l’ambito sostenibilità, geologia ed ecotossicologia, mentre giovedì a San Miniato saranno presenti Achilles Vaccines, Akkodis, Ambra, Aurora Biofarma, Bsp Pharmaceuticals, Diesse, Federfarma, Jsb Solutions, Lafarmacia, Maasi Enterprises, P&G, Philogen dell’area farmaco-chimico-biologica.