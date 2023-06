Stelle dello sport Ecco tutti i premiati

Successo della terza edizione del premio internazionale Città di Piancastagnaio "La Castagna- sport e letteratura". Una manifestazione che vuole far conoscere Piancastagnaio e le sue bellezze ambientalistiche e storiche. Quest’anno sede dell’iniziativa è stata la Rocca Aldobrandesca. Proprio il Comune ha voluto seguire con grande attenzione la premiazione con Emanuele Marconi consigliere comunale che è stato il principale artefice della festa dello sport iniziata con l’incontro presso lo stadio comunale di 300 bambini per la festa dello sport. Molte le eccellenze sportive e le associazioni locali. Questi i premiati: il circolo tennis di Piancastagnaio con le atlete Giulia Costa Matilde Aggravi e Amanda NaI. Vincenzo Sabatini calciatore della Pianese dal 1994 al 1998 con mille presenze nel calcio dilettanti. La formazione dell’ Atletico Pianese formazione calcistica di Piancastagnaio presente con il suo presidente Valerio Scapigliati. E poi ancora il mitico Judo di Piancastagnaio che da oltre cinquanta anni forma campioni nazionali ed internazionali e in questo caso il premio alla grande atleta Cristina Magini pluricampionessa vincitrice il master mondiale 2022 e del campionato europeo di Judo. Con Cristina Magini è stato premiato Ezio Costi, cintura nera allenatore Csen. Premio all’associazione Roma Academy per l’impegno profuso nella formazione dei ragazzi nello sport, ritirato dal dirigente as Roma Bruno Banal. Infine premiato il giornalista Valerio Piccioni. La serata è stata condotta dalla vice presidente della Pro loco di Piancastagnaio che ha patrocinato con l’amministrazione comunale l’iniziativa. Presenti le contrade di Piancastagnaio e le autorità civili e militari.

Giuseppe Serafini