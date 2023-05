Stelle al merito del Lavoro Ecco i cinque dipendenti insigniti a Siena

Il console provinciale della federazione Maestri del Lavoro, Guido Burroni, rivela in una nota i nomi dei candidati che riceveranno la Stella al Merito del Lavoro. "Non sono stati insigniti il 1° maggio - spiega il console Burroni - come da tradizione, ma in un giorno del mese di dicembre 2023. Il motivo di questa variazione di data è legato al fatto che il 30 dicembre 1923 fu istituita l’onorificenza della Stella al Merito. Per questo la Federazione, oltre a inviarci i nomi dei candidati insigniti, ha ufficializzato che la cerimonia servirà anche per celebrare il centenario di questo importante riconoscimento per i dipendenti del mondo del lavoro privato".

In provincia di Siena le aziende avevano presentato quattro candidature. "Tutte e quattro sono andate a buon fine - aggiunge il console provinciale -. Inoltre un’azienda che opera in provincia di Firenze ha candidato un suo dipendente meritevole, il quale, avendo la residenza in città, è entrato negli insigniti delle Stelle di Siena".

I nuovi Maestri del Lavoro sono:

Luca Cambi, senese, ex dipendente della azienda Whirlpool Emea; Fabrizio Ciolfi, di Montepulciano, dipendente del Consorzio Agrario di Siena; Giovanni Ciuchi, senese, dipendente della ditta Elettromeccanica Senese s.r.l.; Carlo Frati, di Sinalunga, dipendente del Consorzio Agrario di Siena; Maurizio Lusini, senese, dipendente della Vetreria Etrusca S.p.A. di Montelupo Fiorentino.

"Gli insigniti dell’onorificenza potranno comunque fregiarsi dal 1° Maggio - è sempre il consile provinciale Guido Burroni a comunicarlo - del titolo di Maestri del Lavoro. Sulla stampa sono già state comunicate le liste di tutti i nominativi delle Stelle. Il Consolato Provinciale si è complimentato con ognuno di loro".