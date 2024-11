Stefano Dami sostituisce Panzardi alla guida del 118 di Siena e Grosseto

Cambio al vertice del 118: il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, ha deliberato l’incarico per il ruolo di sostituto direttore della Unità Centrale operativa 118 di Grosseto e Siena al dottor Stefano Dami, che sostituisce pro-tempore il dottor Giuseppe Panzardi.

"Il dottor Dami – così il direttore generale Antonio D’Urso presenta il nuovo responsabile – vanta un’esperienza sul campo particolarmente approfondita, avendo lavorato in prima persona ai cambiamenti che sono intercorsi nell’organizzazione del servizio 118 territoriale. Crediamo di aver conferito un incarico ad un professionista in possesso di conoscenze ed esperienze essenziali per poter affrontare le sfide che attendono questo specifico setting".

"Il nostro obiettivo – dichiara da parte sua Stefano Dami – è quello di trovare un modus operandi il più performante in tutte le province puntando su una sempre maggiore versatilità e conoscenza di tutti i setting, qualità essenziali per chi lavora in emergenza. Abbiamo il compito di puntare a valorizzare il personale, sia i medici convenzionati che i dirigenti medici che in tutti questi anni hanno lavorato in maniera intensa e che devono ritrovare un ritmo adeguato anche per le attività intellettuali e organizzative. Ringrazio tutti i professionisti e anche il personale infermieristico che ha un ruolo essenziale di collaborazione a 360 gradi. Puntiamo a migliorare ancora di più la collaborazione e l’interscambio con i pronto soccorso, in modo da poter lavorare in maniera fluida sia nel setting extra ospedaliero che in quello ospedaliero".

Il cambio al vertice del 118 è dettato dall’uscita dall’Asl del direttore Panzardi, che dal primo dicembre sarà in pensione. Un incarico ad interim, quello di Dami, cui seguirà una selezione ad opera del nuovo dg che a breve sostituirà Antonio D’Urso.