Stazione controllata Allontanato giovane

La stazione ferroviaria di Poggibonsi è sempre sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri, che ormai da tempo focalizzano i controlli in questa zona, spesso al centro di strani giri. Nell’àmbito di questi controlli i militari della compagnia valdelsana hanno individuato un giovane straniero, residente in un Comune limitrofo, su cui gravava la misura di prevenzione del ’divieto di ritorno’ per anni tre nel territorio di Poggibonsi per aver compiuto atti contro la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il giovane è stato allontanato e denunciato alla Procura della Repubblica di Siena per la violazione del provvedimento che pendeva sulla sua testa.

"La stazione ferroviaria – spiega il comando dei carabinieri – è un luogo particolarmente attenzionato dall’Arma fin dallo scorso anno in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti che indicavano l’area a rischio di degrado per la presenza di tossicodipendenti e spacciatori che, in parte, sono stati identificati e allontanati".

Sono state diverse, in effetti, le operazioni che hanno consentito ai militari di segnalare alla prefettura di Siena giovani tossicodipendenti.

Operazioni che hanno riportato una certa tranquillità nella zona della stazione.

È da mesi che qui i carabinieri alzato la guardia sul fronte dell’uso e del traffico di sostanze stupefacenti procedendo a numerosi arresti, denunce, sequestro di ingenti quantitativi di cocaina e anche di droghe più leggere. Come indica anche la lingua dei numeri, la più attendibile, la domanda di sballo, purtroppo, è particolarmente forte tra i giovani e i giovanissimi.

Marco Brogi