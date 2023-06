Statue etrusche tra le 5 scoperte archeologiche

I bronzi etruschi e romani di San Casciano dei Bagni tra le più importanti scoperte archeologiche mondiali del 2022. Le 24 statue riaffiorate dal fango hanno permesso al ritrovamento di classificarsi tra i cinque finalisti della IX edizione dell’International Archaeological Discovery Award ‘Khaled al-Asaad’, l’unico riconoscimento a livello mondiale dedicato al mondo dell’archeologia e ai suoi protagonisti, gli archeologi. Il Premio, nato dalla collaborazione tra Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e Archeo, sarà assegnato alla scoperta archeologica prima classificata, tra le 5 finaliste segnalate dai direttori delle testate internazionali media partner (Antike Welt, arCHaeo, Archäologie in Deutschland, Archéologia, Current Archaeology, Dossiers d’Archéologie) e sarà consegnato venerdì 3 novembre, in occasione della XXV Borsa in programma a Paestum dal 2 al 5 novembre 2023. Inoltre, sarà attribuito uno ‘Special Award’ alla scoperta, tra le cinque candidate, che avrà ricevuto il maggior consenso dal grande pubblico nel periodo 5 giugno - 5 ottobre sulla pagina Facebook della Borsa del turismo archeologico.