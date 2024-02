Stati uniti d’Europa nello statuto. Il Comune è caso internazionale

Il Comune di Rapolano Terme inserisce nel proprio Statuto l’impegno per costituire lo Stato federale europeo "e diventa un esempio da portare a Bruxelles, all’attenzione dei sindaci delle città europee riunite nell’organizzazione Eurocities guidata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella", ha spiegato l’ente. È quanto emerso, in sintesi, dal consiglio comunale aperto e monotematico che si è svolto lunedì a Rapolano Terme con la partecipazione, da remoto, del primo cittadino fiorentino oltre alla parlamentare europea Beatrice Covassi, al senatore Dario Parrini ed a Enrico Letta. La seduta consiliare ha dato il via libera a un nuovo articolo inserito nello Statuto comunale, l’articolo 2-bis, che sancisce l’impegno del Comune di Rapolano Terme contro ogni nazionalismo, per la pace, la democrazia, la libertà e la tutela del pianeta. Nell’articolo, inoltre, continua il Comune, vengono ribaditi il sostegno al rafforzamento delle istituzioni europee e priorità quali un sistema comune di sicurezza, promozione sociale e valorizzazione del lavoro; un sistema fiscale e un debito comune contro ogni paradiso fiscale; un sistema di difesa e politica estera comune per la promozione della pace e uno sviluppo economico giusto e sostenibile in tutta Europa contro le grandi ricchezze e potenze economico-finanziarie-tecnologiche. "Il largo consenso raccolto a livello locale e nazionale dalla proposta del nostro consiglio comunale - ha detto il sindaco di Rapolano Terme, Alessandro Starnini in chiusura della seduta - consolida l’impegno che ci siamo presi e che porteremo avanti per dare il nostro contributo alla costituzione dello Stato federale europeo unitario e democratico. Il percorso continuerà confrontandosi con altri Comuni del territorio e coinvolgendo tutta la comunità, a partire dai giovani, che devono conoscere l’origine dell’Europa, come si è sviluppata, come funziona e come può crescere valorizzando le identità nazionali e parlando con un’unica voce. Con questo obiettivo organizzeremo ogni anno incontri fra i nostri giovani e i coetanei europei per conoscere i luoghi dove è nata l’Europa come potenza civile e democratica". Tutti gli ospiti collegati hanno sottolineato l’importanza di lavorare a tutti i livelli istituzionali, partendo dal basso, per rafforzare l’Europa, le sue istituzioni e la sua identità inclusiva valorizzando le singole identità nazionali.