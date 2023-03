Stasera uno spettacolo firmato Oscar Wilde

Teatro prosa, oggi alle 21,30 al Teatro Regina Margherita di Marcialla, frazione nei pressi di Poggibonsi. Factory Compagnia Transadriatica presenta ‘Il fantasma di Canterville’. Dall’omonimo racconto di Oscar Wilde. Con Angela de Gaetano per la regia di Tonio De Nitto. Nella migliore tradizione delle ghost stories, anche il nostro Fantasma di Canterville, si presenta come un horror teatrale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri e personaggi non meno inquietanti. A dargli vita, da sola in scena, Angela De Gaetano.

Fabrizio Calabrese