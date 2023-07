Stasera Mattias de’ Medici Le Scoperte ’a piedi’ iniziano dal ragazzo Governatore

Nel 1629 Mattias de’ Medici è nominato Governatore a Siena a 17 anni. Dopo la morte della zia Caterina de Medici, l’intreccio tra le vicende cittadine e quelle della sua potente famiglia lo chiamò ad occuparsi del cosiddetto ’Stato nuovo’. Proprio il rampollo Mattias sarà il primo protagonista per l’undicesima stagione de Le Scoperte, le passeggiate notturne a tema storico curate dalle guide Federagit Confesercenti di Siena. ’Mattias de’ Medici Governatore delle Arti’ è il titolo scelto per il primo itinerario, stasera dalle 21.30: il percorso a passo comodo per il centro (ritrovo a Fonte Gaia nel Campo) porterà il pubblico ad immergersi nello scenario Seicentesco. Fervente protagonista delle Accademie, il De Medici fece realizzare anche il Saloncino, un apposito teatro di corte.