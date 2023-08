Stasera Le Scoperte A piedi nella storia di Giuseppe Ciaccheri

Fu salottiere per eccellenza e si prodigò per valorizzare la grandezza di Siena. Sarà Giuseppe Ciaccheri il protagonista stasera (con ritrovo alle 21.15 a Fonte Gaia) de Le Scoperte, passeggiate notturne a tema storico con le guide Federagit Confesercenti. Primo bibliotecario della Biblioteca della Sapienza, l’attuale Intronati, Ciaccheri fu un grande intellettuale del Settecento: promosse studi sul passato artistico di Siena e da collezionista approfittò delle dismissioni di opere susseguite alle soppressioni di enti volute dal Granduca Pietro Leopoldo. Animatore dei salotti letterari, come quello della poetessa Maria Fortuna.