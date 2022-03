Stasera la Via Crucis degli universitari con il Cardinale Lojudice

Stasera, con inizio alle 21, si terrà la Via Crucis degli universitari che partirà dalla chiesa di San Vigilio e proseguirà per le vie della città. L’iniziativa è promossa dalla Pastorale universitaria di Siena e rilanciata dall’ateneo. La Via Crucis sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice. La partecipazione è aperta alle studentesse, agli studenti, ai docenti e al personale tecnico e amministrativo dell’Università di Siena; ma anche a tutti coloro che vorranno condividere questo percorso in un momento così delicato.