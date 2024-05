"Stanno emergendo nuove cose"

"Delle cose stanno emergendo. Stiamo sondando anche zone qui vicino per vedere se ci sono persone che sanno qualcosa in più", si limita a dire l’avvocato Enrico Valentini che ieri era a Vivo d’Orcia dai genitori di Simone Casini, mamma Daniela e babbo Ivano. Una sorta di investigazioni difensive per collaborare con la procura facendo chiarezza, ribadisce, "su cosa è successo e in che modo. Emerge una sorta di truffa sentimentale, un approfondimento sembra opportuno. Vogliamo sapere chi gravitava intorno a Simone, la procura impieghi tutto il tempo che serve", aggiunge il legale confermando lo spirito collaborativo con gli investigatori. Che al riguardo mantengono il riserbo assoluto. Importante l’analisi dei supporti informatici e dei telefoni di cui è stata fatta la copia forense. Interessante poi il messaggio vocale mandato alla madre di Simone dalla sedicente fidanzata dove non sembra avere l’accento spagnolo, comunque di una straniera magari da tempo in Italia. Sensazioni, servono i riscontri.