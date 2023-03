Stalking L’incubo in aula Poi torna a casa scortata

L’uomo accusato di stalking seduto al banco degli imputati, accanto ai suoi legali. La ex davanti a lui ma protetta da un paravento che le consentiva di parlare con maggiore tranquillità. E’ così che si è svolto, a porte chiuse, l’incidente probatorio per l’ennesimo caso da ’Codice rosso’ legato agli eccessi compiuti nei confronti delle donne. A porre le domande alla giovane il pm Serena Menicucci mentre in aula c’era l’avvocato Cecilia Bartalini in quanto la parte offesa è tutelata da ’Donna chiama donna’. Un’udienza particolarmente lunga e delicata nella quale è stato ricostruito il motivo per cui la donna aveva lasciato l’uomo senza prendere neppure i suoi effetti personali, seguita poco dopo dalla figlia ancora minorenne. E cosa era accaduto dopo.

Quando l’incidente probatorio è terminato, sentita anche la procura, è stato ritenuto preferibile far accompagnare a casa la parte offesa dai carabinieri.