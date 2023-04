Stalking dall’ex Il racconto della vittima

Lo stalking, le botte per motivi banali e soprattutto per gelosia. E quando era rimasta incinta l’avrebbe più volte aggredita chiedendole di disfarsi di quel bambino che invece poi era nato. Questa l’accusa nei confronti di un chiancianese per cui il pm aveva chiesto nell’udienza del 23 settembre scorso la condanna a 2 anni e mezzo per maltrattamenti e stalking. Ma non è arrivata la sentenza del processo perché doveva essere ascoltata nuovamente la 33enne che adesso non vive più nella cittadina termale.

La donna, minuta, è stata rintracciata dal tribunale

e ieri era in aula. Ha ripercorso il rapporto tormentato con il 47enne costellato di separazioni e riavvicinamenti, comunque sempre dolorosi. Ha sostanzialmente confermato gli episodi al centro del processo e che la indussero anche

a rivolgersi ad ’Amica donna’ andando in una casa

protetta, riprendendo dopo poco però la convivenza

con il 47enne. L’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Bufalini, l’aveva seguita anche quando lei prendeva il bus, facendole una scenata.

La sentenza arriverà a giugno.