Stalking, costretto a lasciare il lavoro "Troppe offese contro gli albanesi"

di Laura Valdesi

SIENA

"Lo dichiarava apertamente di essere razzista. Ce l’aveva con gli albanesi", conferma l’operaio originario del Paese delle Aquile che vive a Monteriggioni da lungo tempo. "Me lo diceva di fronte ai clienti", aggiunge raccontando al giudice Sonia Caravelli perché alla fine, il 13 novembre 2020, aveva lasciato il posto di lavoro. Anche se in casa era solo lui che portava i soldi e c’erano moglie e due figli da mantenere. Non ce l’aveva con il suo datore di lavoro che, anzi, da quanto emerso dalla testimonianza ha poi cercato di aiutarlo. Ma non sopportava più l’atteggiamento suo dire offensivo di un altro imprenditore con cui l’azienda per cui operava collaborava. Accusato ora di stalking aggravato dai motivi razziali nel periodo 2018-2020.

"Mi diceva rubate, siete zingari. Compro te e la tua famiglia", riferisce in aula l’operaio, assistito dall’avvocato Maurizio Forzoni. Ad ascoltarlo anche l’imputato, difeso da Filomena D’Amora. "Non piangevo davanti agli altri, mi tenevo dentro. Per due anni mia moglie non si è accorta di niente", aggiunge rispondendo al fuoco di fila di domande dei difensori. "Mai sofferto di attacchi di panico", ribatte l’uomo. Che, emerge in aula, dopo l’ennesima bordata di offese da parte dell’imprenditore con cui l’azienda collaborava – gli fece notare anche di essere un poveraccio visto che andava in giro con una macchina certo non costosa come la sua – ebbe appunto una crisi di panico. E non potè trattenersi dal fare pipì nei pantaloni. Si allontanò dall’autofficina dove lavorava e il giorno seguente rassegnò le dimissioni. "Mi sfogai con mia moglie, anche se ero l’unico a portare i soldi a casa lei mi disse ’fai te’", riferisce. Scrisse a mano una lettera in cui lasciava la ditta, missiva che sarebbe poi stata riscritta al computer dal datore di lavoro. "L’unico motivo era che non vole più incontrarlo", risponde al giudice l’operaio riferendosi all’imprenditore che non amava gli albanesi. Dovette anche prendere compresse per dormire.

L’uomo ottenne un sussidio ma non bastava per andare avanti. Cercava un’occupazione. E fu ancora una volta il suo ex datore di lavoro a tendergli una mano impiegandolo in un’altra società che però aprì nel settembre 2021 per cui, da maggio ad allora, di fatto fece il custode lì, riferisce ancora in aula. Il processo è ancora alle prime battute: la prossima udienza saranno ascoltati sette testimoni del pubblico ministero. A seguire l’inchiesta era stato il sostituto Silvia Benetti.