S’invaghisce di una donna. Stalking e danni: condannato

Siena, 9 febbraio 2024 – Si era invaghito di una donna. Un sentimento però maturato a senso unico e certo non ricambiato. Aveva iniziato a molestarla con messaggi minatori ed offensivi, anche squilli telefonici.

Una situazione divenuta nel corso del tempo molto pesante, la vittima mai avrebbe pensato di dover affrontare quell’odissea. Che, secondo quanto ricostruito prima dai carabinieri a cui era stata denunciata la situazione, quindi dalla procura, aveva le caratteristiche dello stalking.

Un persecuzione, insomma. Che aveva riguardato la donna, residente nella nostra provincia, ed anche alcuni dei suoi cari. Stalking che sarebbe stato accompagnato, sempre stando alla ricostruzione degli investigatori, anche da danneggiamenti tanto che erano quattro le parti offese nel processo che si è celebrato ieri davanti al giudice Andrea Grandinetti. C’era l’astensione delle toghe, confermata anche per la giornata odierna, ma l’uomo si trova recluso per cui l’udienza si è tenuta regolarmente.

Non era comunque in aula l’imputato che si trova nel carcere di Santo Spirito a seguito dell’evoluzione di questa complessa e delicata vicenda. I fatti che si sarebbero svolti fra il 2021 e il 2023, sono stati ricostruiti prima dal pubblico ministero che, nell’udienza a porte chiuse in quanto è stato chiesto il rito abbreviato, ha chiesto la condanna dell’uomo a 2 anni e 10 mesi per entrambi i reati contestati.

Quindi hanno preso la parola gli avvocati delle parti civili costituite. Infine ha parlato, a lungo, l’avvocatessa che assiste l’imputato, accusato di aver fatto vivere momenti di grande tensione alla donna solo perché si era invaghito di lei.

Poco più di mezz’ora in camera di consiglio è bastata al giudice Grandinetti per decidere sul caso sul quale è stato mantenuto grande riserbo.

L’uomo è stato condannato a 3 anni e 10 mesi, oltre al risarcimento del danno, in primis nei confronti della donna: 20mila euro. Il difensore ha avanzato la richiesta della sostituzione detentiva. Fra novanta giorni le motivazioni alla luce della quale deciderà l’eventuale ricorso in appello per l’uomo che ha precedenti specifici anche se ancora non passati in giudicato.