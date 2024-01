Stalking alla ex, parla l’imputato: "Velenosa la parte finale del rapporto. Mai pugni e schiaffi, mai tradita"

di Laura Valdesi

SIENA

"La parte finale del nostro rapporto divenne molto velenosa", ammette il 40enne che per oltre un’ora racconta la sua verità. Completamente diversa da quella riferita nell’udienza precedente al giudice Simone Spina dalla sua giovane ex, che adesso è parte civile nel processo dove è imputato per stalking. Accuse di averla picchiata, afferrata per i capelli, offesa e aggredita durante la loro relazione e poi, una volta finita, – "L’ho lasciata io", risponde in aula – seguita in macchina. Oltre alle telefonate, anche più volte nel corso della giornata, per chiederle di tornare insieme. Un quadro, quello tratteggiato dalla procura, che l’imputato ha respinto nelle dichiarazioni spontanee fatte prima, quindi rispondendo alle domande del suo avvocato e di Claudia Bini, legale della ragazza. Che più volte, durante il racconto dell’ex, si girava verso quest’ultima e scuoteva la testa.

"Sono stati più alti che bassi", sostiene il 40enne che spiega di essere "esperto di sicurezza" e di aver lavorato "per carabinieri, politici senesi e nazionali". "Nacque una bella storia, ero molto innamorato. Credo anche lei", afferma rivendicando di avere aiutato la donna per il lavoro. Evidenziando le ricadute su quel rapporto del fatto che lui aveva una figlia piccola a cui doveva fare da padre anche se ormai il legame con la madre della piccola (che testimoniò la volta scorsa) si era interrotto. Quando il suo avvocato chiede se ha mai dato schiaffi e pugni alla parte offesa, come sostiene invece l’accusa, è netto: ’No’. Nega di averle tappato bocca e naso rischiando di farle mancare il respiro. Di più: "Mai usato violenza, ho preso anche diverse manate". Sostiene che aveva molta paura, anzi, di lei. "Guardi dove sono", dice rivolto al giudice Spina. Nell’udienza precedente era emerso dalla testimonianza di un’amica della giovane che in realtà quest’ultima temeva che l’avrebbe sfregiata con l’acido. E aveva riferito di quella volta che l’aveva inseguita in macchina ed era corsa, spaventata, dal fratello.

Saranno ascoltati altri due testimoni, poi la discussione e la sentenza.