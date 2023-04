Stalking alla ex ed evasione Non riusciva a starle lontano Gli arresti, ora la condanna

di Laura Valdesi

Una vita complicata. E tanti guai con la giustizia per un un colligiano di 46 anni che negli ultimi sedici mesi ne ha combinate di tutti i colori, venendo più volte arrestato dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi. Ha collezionato accuse pesanti perché non riusciva proprio a stare lontano dalla ex. Quanto al rispetto dei domiciliari, solo per fare un esempio, nell’agosto scorso lo avevano pizzicato fuori casa e gli era costato il terzo arresto in otto mesi. Ieri mattina non c’era in aula davanti al gup Chiara Minerva ma il suo caso, ricco di capi di imputazione – gliene venivano contestati complessivamente 18 – ha tenuto banco. Il difensore, l’avvocato Manfredi Biotti, ha chiesto il rito abbreviato per le accuse che spaziavano dallo stalking, appunto, alla violazione di domicilio aggravata, all’evasione. Più episodi, come detto, nonostante la guardia alta delle forze dell’ordine che l’avevano colto sul fatto varie volte.

Una storia da raccontare, quella del 46enne, molto conosciuto a Colle. Che era salito alla ribalta della cronaca quando, nell’aprile 2022, venne arrestato per la seconda volta. La prima era finito nei guai qualche mese prima, a dicembre violando il divieto di avvicinamento alla sua ex. Aveva portato a casa della donna il cane che entrambi amavano molto. Voleva solo farglielo vedere perché era molto affezionata. Ma quando una vicina lo aveva riconosciuto, stante il divieto di avvicinamento, era scattata la telefonata ai carabinieri. Così era stato arrestato il giorno dell’immacolata 2021 per stalking e violazione di domicilio.

Non era stato facile bloccarlo e farlo ragionare. un militare era rimasto leggermente ferito. L’avvocato era riuscito a farlo liberare e tornare a lavoro.

Tutto era filato liscio finché, forse alterato dall’alcol, nell’aprile 2022 aveva tentato di entrare in casa della donna. Arrestato. Qualche mese dopo l’evasione dai domiciliari e a, fine gennaio, sono arrivati nuovi guai. Aveva ancora disatteso il divieto di allontanarsi da casa visto che era ai domiciliari, in due momenti diversi.