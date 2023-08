Stagione venatoria Dal 21 agosto il ritiro dei tesserini

2Da lunedì 21 agosto prenderà il via la consegna dei tesserini in vista della stagione venatoria 20232024. Sarà possibile effettuare il ritiro presso una delle associazioni venatorie o al servizio Statistica del Comune di Siena. Per ritirare il tesserino occorre presentare il porto d’armi in corso di validità, il tesserino giallo allegato, il tesserino venatorio o, se già consegnato, la ricevuta di riconsegna al Comune di quest’ultimo, oltre ai versamenti delle tasse.