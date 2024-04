Staggia Senese: riqualificazione. Piazza Anton Francesco Grazzini è finalmente tornata a splendere

A Staggia Senese gli abitanti riassaporano il clima della socializzazione. Simboleggiato in questo caso dalla piazza Anton Francesco Grazzini ‘ritrovata’ dopo l’intervento di riqualificazione. Ieri pomeriggio il taglio del nastro degli spazi antistanti la chiesa di Santa Assunta. Lavori del costo di 258mila e 500 euro su una superficie complessiva di 490 metri quadrati. È la piazza intitolata a suo tempo dedicata a Grazzini, ovvero Il Lasca, fiorentino di nascita ma componente di una famiglia dalle solide radici staggesi, letterato tra i fondatori dell’Accademia della Crusca. Lo ricorda il sindaco del comune di Poggibonsi David Bussagli prima del taglio del nastro. "Le operazioni sono pressoché terminate - spiega Bussagli - manca ancora un lampione ma sarà installato presto. Restituiamo alla comunità uno spazio rinnovato, più bello e frutto di un percorso di condivisione". La comunità locale che ha partecipato allestendo un buffet, grazie al sostegno delle attività commerciali: Jolly Bar, Bar Italia, Pizzeria Planet,,Gelateria Porta Romana, Idea Natura, Donnapiù. Al fianco del primo cittadino il parroco Don Stefano Bimbi ha avuto parole di apprezzamento per gli esiti della realizzazione. Lo spazio è stato riqualificato e valorizzato attraverso l’uso del travertino, con una fascia più chiara e disposta diversamente a suggerire l’invito verso via Borgovecchio, strada del cuore antico del paese che sarà a sua volta sistemata ("la fase propedeutica è già iniziata", precisa il sindaco). Sono state inserite alcune alberature di piccola e media grandezza accompagnate da sedute in travertino che, insieme ai dissuasori, consentiranno un uso sociale come luogo di aggregazione, degli spazi. L’intervento ha riguardato anche i sottoservizi. "Le risorse straordinarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci hanno consentito di portare avanti un percorso di rigenerazione che ha riguardato in particolare i centri storici – dice Bussagli - e a Poggibonsi siamo andati avanti in continuità con altri lavori fatti mentre a Staggia Senese abbiamo avviato un percorso di recupero possibile grazie al cantiere per la variante sulla Cassia. Questa infrastruttura, realizzata dalla Regione, ha l’obiettivo di dirottare il traffico fuori dal centro ed è quindi condizione necessaria per immaginare una diversa valorizzazione degli spazi".

Paolo Bartalini