Stage per otto studenti. La cena per il Canada

Bella iniziativa quella promossa dall’Istituto "Artusi" di Chianciano Terme e che ha trovato una significativa adesione. Da oltre dieci anni, infatti, è attivo lo scambio-stage con la Nait School di Edmonton, Canada, importante scuola dove si apprende l’arte culinaria, proprio come avviene all’alberghiero di Chianciano Terme. Ieri sera, all’"Artusi", si è tenuta una cena per raccogliere fondi e contribuire così a dare l’opportunità per uno stage di tre settimane in Canada per otto studenti meritevoli, due appartenenti a ciascun indirizzo, selezionati in base ad alcuni criteri, come ad esempio i voti riportati e le conoscenze linguistiche, la valutazione nello stage e le capacità nella materia di indirizzo. I giovani selezionati, delle classi quarte, il migliore e la migliore, sono Brenda Gadler e Gianmarco Landi (Accoglienza); Matteo Mammoli e Alessia Parrini (Enogastronomia); Paolo Bensi e Carla D’Alessio (Sala e Vendita); Giorgia Direa e Paolo Fastelli (Pasticceria). Per loro ci sarà l’opportunità, a maggio, di imparare aspetti nuovi, conoscere un’altra cultura, compiere una esperienza internazionale gratificante. Ieri sera alla cena si erano prenotate 150 persone, dai genitori alle istituzioni in tanti non sono voluti mancare. Una cena didattica con gli studenti, dalla cucina all’accoglienza fino alla sala, che sono stati i protagonisti, capitanati dai loro docenti. Una serata che prevedeva anche un saluto da parte della scuola canadese, i cui studenti verranno poi a loro volta a Chianciano per lo scambio, e momenti di animazione dedicati al Canada. "Il progetto riguarda le eccellenze per le classi quarte delle nostre specializzazioni - spiega l’insegnante Patrizia Aloisi - lo stage avverrà in strutture di altissimo livello. Abbiamo avuto diversi sponsor importanti che ringraziamo".

Luca Stefanucci