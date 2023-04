Stadio, salta la convenzione Passo formale del Comune "Risposte entro l’11 maggio"

di Orlando Pacchiani

“Risoluzione per inadempienza, avvio del procedimento“. Alla fine il provvedimento formale è arrivato. Dopo proroghe, contatti (a distanza), ritardi nei pagamenti dei professionisti, rinvii, sopralluoghi, il Comune ha inviato la lettera all’Acr Siena con cui si apre la procedura per la revoca della convenzione e quindi dell’affidamento sia dello stadio “Franchi“ sia del campo di allenamento “Bertoni“. A firmarla Iuri Bruni, responsabile della gestione degli impianti sportivi a Palazzo pubblico, ma ad assumersi la paternità dell’iniziativa politica che ha portato a questo passo è l’assessore allo sport Paolo Benini. "Era inevitabile", dice lui. L’Acr Siena avrà tempo fino all’11 maggio per presentare le proprie controdeduzioni.

"Mi prendo le mie responsabilità fino alla fine del mandato – afferma Benini – per questo ho ritenuto improrogabile l’avvio del procedimento. Non era possibile fare altro". Ma ora cosa si aspetta dall’Acr Siena e dal presidente Montanari? "Io non mi aspetto niente che non siano atti formali – è la replica dell’assessore –, non ho niente né contro la società né contro il presidente, ma la convenzione prevede la realizzazione di lavori che non sono stati fatti. In assenza di risposte, l’iter è chiaro: segnalazione agli organismi competenti, escussione della fidejussione da 250mila euro, ritiro della concessione e quindi della possibilità per Acr Siena di utilizzare gli impianti".

L’intervento di consolidamento statico da 1,1 milioni di euro riguarda le due tribune in cemento armato, la coperta e la gradinata. La scadenza per il completamento dei lavori è fissata a fine agosto, ma il ritardo per l’amministrazione è ormai incolmabile, oltre al tira e molla con la società che, in ultimo, il 5 aprile non si è presentata al sopralluogo con l’ingegner Paolo Ceccotti, dirigente del Comune.

Proprio in quell’occasione fu rilevata la mancata partenza degli interventi programmati, per i quali si ricorderà che a suo tempo era stato anche affisso un cartello di inizio lavori, evidentemente mai partiti, stando al Comune. La procedura in ogni caso si concluderà a stagione agonistica archiviata, evitando ripercussioni sul campionato ancora in corso.

In assenza di novità, l’amministrazione provvederà alla revoca unilaterale della concessione, come previsto dal capitolato di assegnazione. E a parte i rapporti con la società bianconera, chi sarà a Palazzo pubblico dovrà subito mettere in cantiere quell’intervento da 1,1 milioni di euro per rendere agibile lo stadio.