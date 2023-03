Stadio, niente firma sui lavori Il Comune andrà per vie legali

Ieri mattina, tra le mail arrivate al Comune, una dell’Acr Siena c’era: ma non quella con la firma del cronoprogramma (stilato e proposto alla società bianconera dall’amministrazione), da sottoscrivere entro e non oltre martedì. Bensì una mail di risposta, in cui il club di Emiliano Montanari "rivendicava la bontà del proprio operato, rifiutava un aut aut e non accettava il controllo quindicinale dell’avanzamento dei lavori", come ha spiegato l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva Paolo Benini. L’assessore si è quindi confrontato con il sindaco Luigi De Mossi e nel primo pomeriggio è uscito il comunicato con cui il Comune, rendendo nota la mancata sottoscrizione del cronoprogramma, ha annunciato di "riservarsi, anche tramite il proprio ufficio legale, di agire per inadempienza contrattuale nei riguardi della proprietà".

"L’Acr Siena – ha quindi dichiarato Benini – ha, in sostanza, riproposto il vecchio cronoprogramma e proposto incontri. Il tempo però è scaduto: è necessario tutelare la comunità senese, abbiamo aspettato molto tempo nella speranza che la società tenesse fede ai suoi impegni e agli accordi sottoscritti. Abbiamo acconsentito a posticipare il già noto programma dei lavori fin dalla scorsa estate, complice il cambio di proprietà e la difficoltà nel reperire materiali, siamo di nuovo andati incontro alle richieste della società stessa, di fatto concedendo altre deroghe all’inizio dei lavori, ma adesso la misura è colma. Del resto meglio che il crono programma non sia stato sottoscritto, rispetto a una mera firma che avrebbe magari solo posticipato la questione di quindici giorni, visto che questo nuovo accordo prevedeva una revisione della situazione appunto ogni due settimane". L’assessore ha "già dato disposizione agli uffici di agire": in attesa di vedere quale sarà a questo punto la mossa della Robur, con i tifosi sul piede di guerra (la città è stata tappezzata di striscioni) e squadra allarmata dalla situazione (chiesto un incontro al presidente), "partirà l’iter per arrivare alla revoca della concessione".

"Andremo avanti per inadempienza contrattuale – ha affermato Benini –. L’amministrazione deve essere messa in grado di essere operativa per restituire un bene di proprietà alla comunità. In questi mesi l’attuale proprietà del Siena si è isolata rispetto al territorio, non solo rispetto all’istituzione comunale, fatto di per sé già abbastanza grave, ma separandosi da tifosi, società dilettantistiche e settori giovanili, calcio femminile e, per quanto siamo a conoscenza, fornitori. Il deferimento federale arrivato per il presunto mancato pagamento di contributi si interseca in questa situazione difficile. Il Comune deve agire a tutela della comunità per quello che è un patrimonio della collettività e che ha anche delle funzioni sociali. Agiremo dunque sullo stadio, da subito, poi in quanto amministrazione comunale monitoreremo la situazione in ogni modo".

Angela Gorellini