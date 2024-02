Stadio, mensa. Biotecnopolo. Serve coraggio

Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità. Bisogna uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi". Non è una frase di un rivoluzionario, di un guerrigliero o di qualche altro ribelle. E’ un aforisma pronunciato da una signora dolcissima, geniale e capace di sconfiggere le sue paure: Rita Levi Montalcini. Anche per Siena è il momento di scelte coraggiose, di ribellioni contro la rassegnazione per le inerzie degli altri, per la protervia di alcuni. E contro la paura di nuocere a qualcuno. Un ’particulare’ che, però, va a danno dell’interesse generale.