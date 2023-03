Stadio, la Robur salda. Ora nuovo cronoprogramma

Fissata a domani, con un’aggiunta di 15 giorni rispetto allo scorso 28 febbraio, la data ultima per la consegna al Genio Civile del progetto dei lavori di adeguamento dello stadio Franchi, la Robur pare aver saldato ieri il conto aperto con i professionisti incaricati, passo propedeutico per il deposito degli stessi incartamenti (in programma oggi). I lavori riguardano gli interventi di consolidamento statico e adeguamento sismico della tribuna coperta e della gradinata per un investimento che si aggira intorno al milione e 300mila euro.

"Anche io ho avuto contezza, pur non avendo ancora verificato, che i pagamenti siano stati effettuati – commenta l’assessore allo Sport, Paolo Benini –: già ieri mattina abbiamo invitato una pec per esplicitare la necessità di sottoscrivere un nuovo cronoprogramma che sarà funzionale e dettato dall’ingegnere del Comune. Un nuovo cronoprogramma che dovrà essere onorato, onde evitare di trovarci al punto di partenza e compiere azioni a nostra tutela. Nei prossimi giorni si terrà quindi un incontro". Con un mancato adempimento degli obblighi della Robur, l’amministrazionenon aveva escluso la possibilità di citare per danni la società bianconera, con revoca della convenzione. In ogni caso non c’è tempo da perdere: gli interventi richiedono all’incirca 120 giorni lavorativi per essere realizzati.