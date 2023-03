Stadio, il tempo è finito Comune verso azione legale

Il Comune di Siena potrebbe percorrere le vie legali: dopo aver fissato in martedì scorso il termine ultimo per la consegna del progetto dei lavori di adeguamento del Franchi al Genio Civile (previo pagamento da parte dell’Acr Siena dei professionisti incaricati) e appurato che quanto richiesto non è avvenuto, l’amministrazione tira dritto per la sua strada, rassicurando comunque i tifosi che "è pronta a farsi carico dei costi progettuali".

"Il Comune ha inviato ieri mattina una comunicazione ufficiale all’Acr Siena in cui indica come la convenzione per lo stadio sia decaduta – si legge nella nota ufficiale – che procederà all’escussione della fideiussione prevista (del valore di 250mila euro ndr) e che valuterà, attraverso il proprio ufficio legale, eventuali azioni per danni. La comunicazione arriva dopo la concessione, avvenuta lo scorso novembre, di una ulteriore proroga per la presentazione dei progetti, scaduta martedì".

"L’amministrazione era già andata incontro all’attuale proprietà – spiega ancora il comunicato –, acconsentendo a uno slittamento del crono programma inizialmente stabilito: slittamento motivato dal cambio di gestione e dalla difficoltà di reperire materiali per il cantiere". "Il Comune tutela la comunità – spiega l’assessore allo sport Paolo Benini –: di concerto con il sindaco Luigi De Mossi abbiamo monitorato quotidianamente la situazione, che però non si è evoluta come promesso. Alle parole non sono seguiti atti concreti, ovvero i pagamenti ai professionisti che avrebbero dovuto depositare i progetti... L’attuale proprietà ha creato continui problemi, sia nei rapporti con i tifosi che con il territorio, compresi quelli con le società di calcio senesi per le quali dovrebbe essere invece un punto di riferimento e che devono avere la tutela dell’amministrazione... Vorrei ricordare anche la questione del calcio femminile, con il ritiro della concessione al San Miniato che sta creando criticità forti per le giocatrici e per lo stesso San Miniato".

"Per quanto riguarda lo stadio – chiude Benini –, il Comune è pronto a portare avanti l’iter. Vediamo quale sarà l’evoluzione nelle prossime ore, di certo il Comune si pone a garante anche dei tifosi, che voglio rassicurare: l’amministrazione è pronta a farsi carico delle incombenze in quanto proprietaria della struttura. C’era però una convenzione decennale che l’attuale proprietà aveva preso in carico senza sollevare alcun dubbio al momento dell’acquisto della società. Gli impegni devono essere rispettati e non è stato fatto".

Angela Gorrelini