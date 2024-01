Stadio Franchi, balletto senza fine. Il Consiglio di Stato prende tempo

Il Comune di Siena non può ancora entrare nella disponibilità dello stadio Franchi e del campo Bertoni all’Acquacalda, la situazione resta congelata, per almeno altri quindici giorni: il Consiglio di Stato, riunitosi ieri mattina per esprimersi sulla sospensiva cautelare, dopo l’istanza presentata dall’Acr Siena, conseguente alla sentenza del Tar della Toscana (che si è dichiarato incompetente, rimandando la decisione sulla concessione decennale d’uso delle due strutture a giudice civile), non ha emesso alcun provvedimento: verrà dato immediatamente un giudizio nel merito della sentenza del Tar, con sentenza in forma semplificata, entro due settimane.

Due i possibili scenari: il Consiglio di Stato può dichiararsi a favore del Tribunale amministrativo, legittimandone l’incompetenza, dando quindi il la al ‘passaggio di consegne’ al giudice civile (con il Comune che potrebbe riprendersi le chiavi del Rastrello e del Bertoni), o al contrario dichiararsi non a favore, con le carte che tornerebbero sulle scrivanie del giudice amministrativo.

Una situazione grottesca e particolarmente ingarbugliata che, tradotta per chi non ha dimestichezza con la materia, significa un rallentamento nel ritorno ‘a casa’ della Robur. "Rimane al momento per il Comune non percorribile la strada di rientrare immediatamente in possesso delle strutture – spiegano da Palazzo pubblico –, pur nella convinzione di avere agito in piena legittimità, come del resto certificato dalla sentenza del Tar del 5 gennaio. L’amministrazione rimane fiduciosa".

Il Franchi e il Bertoni, intanto, si stanno deteriorando. "Durante l’udienza e in netto contrasto con quanto sostenuto nel ricorso di Acr Siena – sottolineano in Comune –, i legali dell’amministrazione hanno certificato, grazie anche ai verbali della polizia municipale, lo stato di abbandono degli impianti. E’ palese come Acr Siena non abbia svolto i lavori previsti nella concessione e non abbia effettuato in questi mesi alcuna manutenzione, causando un danno all’intera comunità. In questa fase, tuttavia, qualsiasi intervento manutentivo del Comune pregiudicherebbe l’azione giudiziaria intrapresa. Qualsiasi nuovo atto amministrativo, teso a far valere l’inottemperanza di altri articoli della concessione, esporrebbe a nuovi ricorsi, con tempi ulteriormente dilatati".

"Il dato di fatto – il commento dell’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva, Lorenzo Loré – è che di fronte a una chiara e palese inadempienza da parte di Acr Siena, che è proseguita anche dopo la risoluzione della concessione, il Comune non ha ancora la possibilità di rientrare in possesso delle strutture di proprietà. Abbiamo fiducia nella giustizia e nei prossimi passi, ma stiamo vivendo una situazione paradossale".

"Acr Siena non ha adempiuto a quanto sottoscritto – ha aggiunto –, non avviando alcun cantiere all’interno delle strutture. Nonostante i comunicati emessi a più riprese, ha fatto sprofondare la squadra in Eccellenza. Adesso prosegue in questo contenzioso relativo alla gestione degli impianti, inutilizzati da mesi e in completo stato di abbandono. Tralascio anche le questioni relative ai fornitori, salite agli onori della cronaca per i contenziosi in essere".

