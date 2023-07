Stadio Artemio Franchi e PalaEstra Doppio rebus ancora da risolvere

Non si sblocca la complessa situazione legata alle infrastrutture sportive che vede il Comune alla ricerca di una soluzione celere per stadio e palazzetto. Due casi completamente diversi ma che in questa fase sono all’attenzione della giunta.

Partendo dalla questione decisamente più spinosa, ovvero quella relativa al Franchi (e di conseguenza anche al campo Bertoni dell’Acquacalda) ancora il Tar di Firenze, incarico dal Consiglio di Stato di esprimersi una seconda volta sulla vicenda della revoca della concessione all’Acr Siena, non ha fissato l’udienza in merito. Una situazione di stallo che permette a Montanari di fregiarsi di avere ancora il possesso della struttura e di scrivere poesie sull’irrigazione di un manto erboso lasciato incolto per mesi.

Esattamente una settimana fa il vice sindaco Capitani e l’assessore allo sport Lorè avevano visitato il Rastrello con i tecnici comunali e un agronomo incaricato di redare un resoconto sulla situazione del rettangolo verde. Poi la celebre pec del patron poeta aveva indotto il Comune stesso a far svolgere al presidente dell’Acr Siena i lavori di manutenzione ordinaria in attesa del Tar, che però come detto ancora non si è espresso con tutti i risvolti, anche sportivi legati al futuro dell’eventuale nuova società, annessi e connessi. Non affatto marginale anche la questione del PalaEstra. Emma Villas Volley e Mens Sana Basketball attendono con un nuovo incontro con l’amministrazione comunale per approfondire la questione dei lavori.

Rispetto alla fine della scorsa settimana non ci sono stati particolari aggiornamenti. Il vice presidente della Emma Villas Mechini e il presidente della Mens Sana Basketball Frati avevano fin dall’inizio del dialogo con l’amministrazione sollevato seri dubbi sull’eventualità che era stata paventata, seppur non in via ufficiale. Se davvero il Comune intendesse mettere in moto la macchina burocratica ed iniziare, realisticamente all’inizio dell’autunno, i lavori al PalaEstra le due società, il settore giovanile dell’Academy e una parte delle sezioni della Polisportiva dovrebbero vivere la stagione agonistica, allenamenti inclusi, lontano da Viale Sclavo.

La soluzione per ovviare all’annosa questione della messa in sicurezza di un impianto datato primi anni 70 potrebbe essere rappresentata dall’ennesima deroga concessa dal Comune per l’agibilità dell’impianto per la stagione 2324 con la certezza di iniziare i lavori in primavera. In questa situazione infrastrutturale complessa si aggiunge la Stosa Virtus, che potrebbe giocare la prossima stagione di B Interregionale al PalaCorsoni, impianto del Cus.

