Sta bene ed è stato dimesso il calciatore ferito durante una partita

Sta bene ed ha potuto lasciare l’ospedale di Siena in cui era stato ricoverato subito dopo l’infortunio, il venticinquenne giocatore della Casolese che domenica scorsa aveva perso i sensi in uno scontro fortuito con un compagno di squadra, durante l’incontro Casolese – Forte Bibbona, allo stadio comunale di Casole d’Elsa, partita che era valevole per l’ultima giornata del Girone C del Campionato di prima Categoria.

L’incidente, uno scontro aereo su una palla alta, era avvenuto a pochi minuti dal triplice fischio finale, suscitando grande apprensione in campo e sugli spalti.

Immediati i soccorsi in campo dei sanitari e la partenza a sirene spiegate di un’ambulanza della Misericordia di Colle per l’ospedale senese, mentre la partita, poi vinta per 1-0 dalla squadra di casa, era rimasta sospesa per trenta minuti con grande apprensione da parte di tutti i protagonisti.