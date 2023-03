Spugne fritte trovate in via Lorenzetti

Un gesto spregevole che indigna, ma anche un atto punito dal codice penale con pene severe (per il maltrattamento di animali si prevede la reclusione da tre mesi a un anno e una multa fino a 15mila euro) lo spargimento di pezzi di spugna fritta come quello avvenuto in via Lorenzetti, nella frazione di Colle Campiglia dei Foci. Le spugne sono state trovate, rimosse e segnalate da un passante che è riuscito a evitare che il suo cane le mangiasse e che, così facendo, ha probabilmente salvato da una fine atroce non solo il suo, ma anche qualche altro cane o gatto. Per il miglior amico dell’uomo la spugna fritta nell’olio è un boccone ghiotto, ma che diventa in fretta un nemico mortale perché una volta ingerita si impregna rapidamente dei succhi gastrici dello stomaco e si gonfia a dismisura, causando una pericolosa occlusione che uccide l’animale nel giro di poco tempo fra dolori e spasmi. Diffusa dai social insieme all’avvertenza di prestare attenzione durante le passeggiate, la segnalazione del ritrovamento ha scatenato lo sdegno di proprietari che invocano l’intervento delle autorità per cercare di individuare l’autore dello spargimento delle micidiali esche, anche attraverso l’osservazione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.