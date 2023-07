Spugne fritte contro i cani in via Campansi

SIENA

Quando arrivano nello stomaco dei cani si gonfiano portando alla morte dell’animale tra atroci dolori. Sono le spugne fritte, saporite e gustose, ma terribili per cani e gatti. Uno stratagemma utilizzato un po’ in tutta la provincia, dalla Valdelsa alla Valdichiana, da quanti evidentemente intendono fare del male agli animali. Per questo è scattato l’allarme in via Campansi dove proprio alcune spugne fritte, pericolosissime per gli animali domestici, sono state rinvenute da una pattuglia della polizia municipale mercoledì 12 luglio. "Gli animali, attirati dall’odore, possono ingerirle e subire gravi danni all’apparato digerente, talvolta fatali. La pattuglia del Comando di Siena ha raccolto le spugne e le ha affidate all’istituto Zooprofilattico della città per attivare la procedura prevista. Si raccomanda ai cittadini – spiega il Comune – la massima attenzione per evitare problematiche agli animali, ed eventualmente di segnalare altre situazioni simili alla polizia municipale".

Restando in tema di tutela degli animali, emerge la sentenza pronunciata ieri dal giudice Andrea Grandinetti. Un uomo di 70 anni, residente a Castellina in Chianti, era accusato di aver tenuto il suo cane, un segugio, "in condizioni incompatibili con la propria natura". Il motivo è semplice: gli sarebbe stato applicato un collare elettrico ad impulsi, funzionante ed attivabile con uno specifico telecomando. Sarebbe stato scoperto a fine agosto 2020 a Murlo. Questo secondo la procura avrebbe causato gravi sofferenze all’animale. Il pm aveva chiesto ieri la condanna al pagamento di 1000 euro, il difensore Alessandro Betti, unitamente al collega Paolo Ridolfi, ha invocato invece l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Formula con cui poi il giudice ha mandato assolto il cacciatore di Castellina in Chianti. Accogliendo con forte probabilità la tesi del difensore per cui non c’era prova che fosse stato utilizzato il collare elettrico.

La.Valde.