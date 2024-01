Sportello Cup chiuso, scatta la protesta

Proteste sull’ Amiata che vede penalizzati i servizi sanitari in conseguenza dei tagli regionali che stanno coinvolgendo punti e strutture di particolare necessità. Malumori che riguardano la chiusura dello sportello Cup degli ambulatori. L’Asl Toscana Sud Est aveva istituito un nuovo Cup a ridosso degli ambulatori evitando ’la migrazione’ di parenti e pazienti verso il cup centrale. Questo in particolare con riferimento ad una certa utenza anziana costretta a raggiungere il cup centrale percorrendo tutto il perimetro esterno dell’ospedale. Un terzo sportello era stato aperto presso la Casa della salute in piazzale Michelangelo ad Abbadia. Ma i servizi sono stati chiusi senza motivazioni ufficiali. L’improvviso provvedimento ha creato non poche difficoltà a pazienti cardiopatici, oncologici e diabetici che non possono più accedere a servizi di vitale importanza. Un’utenza fragile che non più usufruire di un servizio che veniva portato avanti da un gruppo di dipendenti giovani che con grande cordialità e disponibilità garantiva fino alle 18 la possibilità di prenotare pagare e informarsi senza doversi esporre ad intemperie. Una chiusura che insieme ai tagli che hanno creato problemi ai viaggi dei pazienti oncologici verso Siena certamente farà ancora parlare.

Giuseppe Serafini