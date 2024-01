Sport, tariffe più ’salate’ negli impianti

Aumenti generalizzati delle tariffe degli impianti sportivi comunali. Per gli impianti del Camposcuola la tessera annuale è passata da 110,50 euro a 200, quella semestrale da 61,40 euro a 110, quella trimestrale da 36,90 a 70 euro. L’iscrizione annuale per gli atleti delle società sportive passa da 90,50 euro a 130, quella semestrale da 48,60 a 70 euro, quella trimestrale da 29 a 50 euro. Resta gratuito l’uso scolastico, dei Cas e centri Olimpia, per disabili e ultra 70enni, atleti minori di 18 anni e vigili urbani, così come pure la riduzione del 50% per universitari e forze dell’ordine.

Nelle palestre Checcherini e Mattioli il costo per ingresso alle partite senza biglietto è salito da 31 euro a 37 a ingresso, da 46, 50 a 56 euro per quelle con biglietto e il prezzo sale nei giorni festivi a 61 euro. Resta garantita la convenzione per l’uso scolastico e la gratuità per disabili e ultra 70enni, come pure nelle palestre scolastiche, la cui tariffa è passata da 20,90 euro l’ora a 25. In particolare, l’uso orario degli impianti sportivi della scuola Tozzi, eccetto l’accesso gratuito alla pista di pattinaggio, è passato da 14,80 euro a 18 per il campo di calcio senza illuminazione e senza spogliatoi, e da 45,30 euro a 54 con illuminazione; con 9 euro di tariffa per l’uso degli spogliatoi. Per i campi di calcio regolamentari le tariffe orarie passano da 63,40 euro a 76 (diurno) e da 84,50 euro 101 (notturno); quelli di dimensioni ridotte da 50,70 euro a 61 (diurno) e da 70,80 euro a 85 (notturno); quelli per il calcio a cinque salgono a 57 euro l’ora di giorno e 74 euro di notte. Aumento per l’ingresso con utilizzo dei servizi alla pista polivalente Colonna San Marco, da 43,50 a 52 euro l’ora, e al velopattinodromo, dove l’ingresso singolo resta gratuito, ma aumenta da 24,30 a 29 euro la tariffa oraria per il noleggio dell’impianto. Nel caso di accesso ai servizi le piste poliuso costeranno 27 euro l’ora di giorno e 56 in notturna. Salgono le tariffe dei bocciodromi a 203 euro giornaliere, e quella del campo di tiro con l’arco arriva a 3 euro l’ora. L’accesso alla pista polivalente di Sant’Andrea è gratis, ma aumenta la tariffa oraria del campo da tennis scoperto da 8,90 euro a 11, quello coperto da 10,55 euro a 13, e se con l’illuminazione da 12,70 euro a 15.