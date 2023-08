Sport o finanza è il coraggio la dote vincente

Pino Di Blasio

Tutte le storie hanno punti di contatto. Prendiamo i casi di Siena calcio, del Palasport in attesa dell’agibilità e del futuro del Monte dei Paschi. Il Comune e il sindaco Nicoletta Fabio ieri hanno scelto chi dovrà far giocare il Siena in Eccellenza, in attesa che la Figc e i tribunali tolgano di mezzo l’ingombrante quanto deleterio presidente Emiliano Montanari. Sul Palasport il documento dei tecnici dovrebbe far giocare Emma Villas e Mens Sana a casa loro. Il Monte si prepara alla campagna d’autunno ricordando che i suoi anni d’oro iniziarono a Mantova, con la Bam. Il giorno in cui Roberto Colaninno annunciò la scalata a Telecom. Il coraggio è il punto di contatto.