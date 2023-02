Spiragli di dialogo tra candidato unico e nodo Castagnini

La strada per una ricomposizione è ancora lunga, ma l’intervista di ieri a La Nazione di Stefano Scaramelli sembra aprire spiragli di dialogo nel Terzo Polo, dopo l’annuncio di una propria candidatura da parte di Azione. "Dopo le prime reazioni del segretario comunale Cava – afferma Giorgio Masina, segretario cittadino di Azione – apprezzo la moderazione dei toni di Scaramelli. Il suo è un ragionamento politico che ha come obiettivo il Terzo Polo, anche per noi è lo stesso e continuiamo a essere aperti ad andare insieme". Fin qui la parte positiva, perché poi c’è il rovescio della medaglia. "Da Scaramelli sono arrivati apprezzamenti a Castagnini e all’amministrazione uscente – prosegue Masina – ma per noi questa rappresenta un serio problema. Castagnini è una persona valida e con lui abbiamo avuto incontri cordiali, ma la continuità con l’attuale amministrazione è una seria difficoltà per noi. Lui è appoggiato da mezza giunta, l’altra metà sta con Montomoli, noi abbiamo anche chiesto dimissioni di alcuni assessori, come potremmo fare campagna elettorale insieme?". Ma se così è,

e l’opzione Castagnini per Scaramelli è qualcosa più di una possibilità, come potrebbe ricomporsi la frattura? "Noi abbiamo sempre messo al primo posto la candidatura di un esponente del Terzo Polo – afferma Masina – e penso che questa resti un’opportunità da cogliere. Come nuova aggregazione dobbiamo fare un ragionamento complessivo, che guarda alle 29 comunali e alle europee del prossimo anno, alle regionali del 2025. Per questo non dobbiamo fermarci alle amministrative di Siena, ma guardare a un orizzonte più vasto".

O.P.