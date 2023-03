Spettacolo teatrale con regia di Castellitto

Oggi alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi va in scena lo spettacolo teatrale "Zorro - un eremita sul marciapiede", di Margaret Mazzantini, con e per la regia di Sergio Castellitto. Dopo i successi cinematografici Sergio Castellitto torna a teatro per interpretare un vagabondo, un antieroe che riflette sul significato di una vita che lo ha portato, con le sue scelte, a vivere sulla strada. E ai margini della società, è capace di vedere la realtà osservando la vita delle persone comuni che vivono in uno stato di quotidiana normalità.

Fabrizio Calabrese